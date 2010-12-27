ЗакС: оценивать вредность воздуха надо не только по химическому составу, но и по запаху

Петербургские депутаты предложили внести изменения в природоохранное законодательство.

Петербургские депутаты предложили определять степень вредности воздуха по его запаху. Такая инициатива возникла после того, как в городе возникла экологическая проблема в районах, расположенных рядом с зонами захоронения отходов и переработке мусора. Новый способ мониторинга качества в Северной столице сейчас актуален как никогда.

В настоящее время специалисты проверяют только воздух на наличие вредных веществ. Парламентарии же считают, что должен быть введен критерий комфортности нахождения местных жителей, проживающих рядом с заводами и свалками. Специальная комиссия во главе с Надеждой Тихоновой предлагает ввести в природоохранное законодательство понятие "запах", а также установить параметры его оценки. Предложение будет направлено в Роспотребнадзор, у которого депутаты хотят узнать сроки и планы разработки новых нормативов.

Напомним, что чаще всего в СМИ появляется информацию от недовольных жителей Коломяг и Новоселков. Несмотря на то, что исследования показывают, что количество вредных веществ в данных местностях не превышает норму, петербуржцы жалуются на невыносимо пахнущие полигоны и предприятия.

Фото: Piter.tv