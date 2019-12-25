Депутаты петербургского ЗакСа не поддержали инициативу о запрете животных в цирке

Одним из противников документа выступил руководитель управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев.

Комиссия ЗакСа Северной столицы по экологии и природопользованию не поддержала поправки в федеральный законопроект, предложенный фракцией "Новые люди" в Госдуме РФ. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского дворца.

Одним из противников документа выступил руководитель управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев, который отметил, что лично он за годы работы не получал ни одной жалобы на жестокое обращение с цирковыми животными. Кроме того, директор Центра циркового искусства Дарья Костюк уточнила, что действующие цирки имеют лицензию на работу с животными, и посчитала, что все нормы в данном случае соблюдены.

Напомним, что авторы закона Вячеслав Даванков и Алексей Нечаев подчёркивают, что участие животных в цирковых шоу резко не одобряют 42% соотечественников.

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