ЗакС не признал участок парк Малиновка частью зеленых насаждений

Депутаты петербургского парламента отклонили поправку к изменениям закона о зеленых насаждениях, которая причислила бы часть парка Малиновка к таковым.

На заседании петербургского парламента отклонили поправку к изменениям в закон о зелёных насаждениях общего пользования. Депутаты "Яблока" предлагали включить в этот список территорию участка парка Малиновка, которое ранее отвели под строительство храма. Правку поддержали лишь десять депутатов из 50.

На участке, о котором идет речь, ранее предполагалось построить храм. Но после жалоб жителей Красногвардейского района возведение церкви отменили. Однако отведенная под это территория остается открытой для застройки.

Поправки в закон о зелёных насаждениях решили внести после общегородской ревизии в 2015 году.