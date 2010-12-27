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ЗакС не признал участок парк Малиновка частью зеленых насаждений
Сегодня, 14:24
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Asyaromanenkova
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ЗакС не признал участок парк Малиновка частью зеленых насаждений

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Депутаты петербургского парламента отклонили поправку к изменениям закона о зеленых насаждениях, которая причислила бы часть парка Малиновка к таковым.

На заседании петербургского парламента отклонили поправку к изменениям в закон о зелёных насаждениях общего пользования. Депутаты "Яблока" предлагали включить в этот список территорию участка парка Малиновка, которое ранее отвели под строительство храма. Правку поддержали лишь десять депутатов из 50.

На участке, о котором идет речь, ранее предполагалось построить храм. Но после жалоб жителей Красногвардейского района возведение церкви отменили. Однако отведенная под это территория остается открытой для застройки.

Поправки в закон о зелёных насаждениях решили внести после общегородской ревизии в 2015 году.

Теги: новости питера , новости спб , парк малиновка
Категории: Новости СПб

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