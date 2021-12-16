Депутаты от КПРФ развернули на заседании Госдумы плакат против введения QR-кодов

Надпись на плакате гласила: "КПРФ против QR-фашизма".

Трое членов партии КПРФ в ходе заседания Государственной думы развернули плакат против введения QR-кодов. Об этом сообщается на странице парламентской фракции в социальной сети "ВКонтакте".

Надпись на плакате гласила: "КПРФ против QR-фашизма". Его держали в руках парламентарии Денис Парфенов, Валерий Рашкин и Сергей Обухов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин был вынужден заявить коммунистам о нарушении регламента и призвал членов КПРФ к порядку.

Сергей Павлович [Обухов], коллеги, давайте там не устраивайте цирк. Прекратите. Мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже там начинаете обвешивать. Вячеслав Володин, спикер ГД

Председатель палаты также обратился к членам комиссии по регламенту зафиксировать тех, кто "занимается противоправной деятельностью".

16 декабря Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Согласно документу, для посещения заведений общественного питания, непродовольственных магазинов, а также массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется паспорт и QR-код.

Ранее Госдума приняла закон о региональной публичной власти.

Видео: ВК/Коммунистическая партия РФ (КПРФ)