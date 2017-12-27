Депутаты хотят запретить рекламу лекарств на радио и ТВ

В Госдуме хотят внести запрет на рекламу лекарственных препаратов по телевизору и радио.

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах.

В связи с этим планируют дополнить 24 статью ФЗ "О рекламе" новой частью. Разработчики законопроекта объясняют это тем, что, прослушав указанную рекламу, россияне приобретают предложенные препараты и занимаются самолечением вместо того, чтобы обратиться к врачу для получения рецептов.

При этом, по данным депутатов, каждый год в стране умирает более 60 тыс. россиян в результате самолечения, бесконтрольно приобретая и принимая рекламируемые лекарства.

Также они отмечают, что такой запрет действует и во многих зарубежных странах: так, во всех странах Евросоюза запрещена какая-либо реклама безрецептурных лекарственных препаратов, а в Канаде вообще исключена реклама лекарств по радио и телевидению. Однако уточняется, что введение предлагаемого запрета не ограничит право потребителей на получение информации о реализуемых лекарствах, так как такую рекламу можно увидеть в других СМИ и Интернете.