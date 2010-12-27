Покататься не выйдет: депутаты приравняли завладение авто без цели хищения к краже

В Петербурге депутаты предложили исключить 166 статью УК РФ "Завладение автомобилем без цели хищения".

Депутаты петербургского парламента на заседании комитета по законодательству признали, что статья 166 Уголовного кодекса (завладение автомобилем без цели хищения) утратила силу. По мнению депутатов, мера, предусмотренная в УК, которая позволяет взять машину "покататься", а не украсть потеряла актуальность для россиян.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что участились случаи когда угонщик прикрывается этой статьей. Злоумышленник объясняет, что он взял автомобиль просто покататься.

Мы предлагаем исключить этот архаичный состав правонарушения и уравнять ответственность для всех угонщиков автомобилей, вне зависимости от того, успели они сбыть машину или нет. Денис Четырбок, председатель комитета по законодательству

Отметим, что в настоящее время действуют две отдельные статьи УК РФ "Завладение автомобилем без цели хищения" и "Кража".