Депутаты ЗакСа предлагают изымать товар у торговцев-нелегалов

Парламентарии Северной столицы хотят изменить административный кодекс, чтобы полицейские смогли изымать товары у нелегальных продавцов.

Депутаты ЗакСа предлагают изымать товары у незаконных предпринимателей, если на товары нет нужных документов. Поправки к федеральным законам разработала рабочая группа комитета по законодательству петербургского парламента.

Сейчас изъятие товара применяется крайне редко. Между тем за 2017 года сотрудники комитета по законности Петербурга составили более 12 тысяч протоколов о незаконной торговле. При этом нелегальные товары изымали всего 670 раз. Чаще всего это были крупные предметы: оборудование, автолавки и столы. Чиновники не забирают фрукты и овощи, которые вызывают сомнения.

Поэтому депутаты предложили изменить административное законодательство о торговле в неустановленных местах. Поправка поможет полиции привлекать торговцев-нелегалов к ответственности и изымать сомнительные товары.

После одобрения на пленарном заседании ЗакСа разработку отправят в Госдуму.

Кроме того, депутаты хотят запретить торговлю в местах массовых гуляний, так как «под шумок» там продают много контрафактного и некачественного товара. А на ярмарках при этом присутствует полная антисанитария. Также торговлю хотят запретить у религиозных объектов и в местах мемориалов.