Депутаты ЗакСа Ленобласти подготовили поправки в закон о QR-кодах

Поправки подготовили депутаты фракции "Единая Россия".

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти подготовили поправки в проект федерального закона №17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который был рассмотрен и принят в первом чтении 16 декабря прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.

Депутаты фракции "Единая Россия" предлагают внести в список магазины, которые можно посещать без QR-кода, с товарами для автомобилей и для проведения ритуальных услуг. Также депутаты предлагают разрешить горожанам вакцинироваться от коронавируса не только отечественной вакциной, но и зарубежной.

Сами QR-коды, предлагают депутаты, можно показывать не только в бумажном виде, но и в электронном. Также единороссы хотят, чтобы массовые мероприятия можно было посещать, показывая справку о высоком количестве антител.

Однако срок представления поправок к указанному законопроекту истекает 14 января. Ближайшее заседание областного ЗакСа состоится только 26 января, поэтому разработанные поправки не могут быть оформлены в виде постановления регионального парламента.

А в Петербурге тем временем продолжается бойкот против QR-кодов. Его более 120 баров, ресторанов и магазинов – в списке уже находятся 124 заведения.

Фото: пресс-служба ЗакСа Ленобласти