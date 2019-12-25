В список вошли санатории и салоны красоты.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что депутаты Петербурга расширили перечень пострадавших от коронавируса отраслей бизнеса. Об этом сообщает председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству ЗакСа Алексей Макаров.

"Отсутствие мер поддержки с неизбежностью приведет к тому, что отдельные предприятия отрасли, прежде всего находящиеся в частной собственности, "не переживут" кризис", —сказано в сообщении.

В список вошли санатории, салоны красоты, парикмахерские, химчистки и компании, ремонтирующие вещи. По словам Макарова, в данном секторе очень много малых предприятий, которым нужна подрежка в сложившихся условиях.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 34 новых случая коронавируса.

Фото:assembly.spb.ru