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Депутаты Петербурга расширили перечень пострадавших от коронавируса отраслей бизнеса
Сегодня, 18:15
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IRINA_CHALKINA

Депутаты Петербурга расширили перечень пострадавших от коронавируса отраслей бизнеса

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В список вошли санатории и салоны красоты.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что депутаты Петербурга расширили перечень пострадавших от коронавируса отраслей бизнеса. Об этом сообщает председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству ЗакСа Алексей Макаров.

"Отсутствие мер поддержки с неизбежностью приведет к тому, что отдельные предприятия отрасли, прежде всего находящиеся в частной собственности, "не переживут" кризис",

—сказано в сообщении.

В список вошли санатории, салоны красоты, парикмахерские, химчистки и компании, ремонтирующие вещи. По словам Макарова, в данном секторе очень много малых предприятий, которым нужна подрежка в сложившихся условиях.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 34 новых случая коронавируса.

Фото:assembly.spb.ru

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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