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Депутаты Петербурга просят наказать организаторов репетиции парада Победы
Сегодня, 21:54
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smirenny

Депутаты Петербурга просят наказать организаторов репетиции парада Победы

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Депутаты считают, что организаторы нарушили меры противодействия распространению коронавируса.

В Левашово прошла репетиция парада Победы, которая возмутила многих депутатов, сообщила "Фонтанка".

По мнению народных избранников, которые просят привлечь к ответственности организаторов, в репетиции были допущены нарушения мер противодействия распространению коронавируса: участники мероприятия не пользовались средствами индивидуальной защиты и не соблюдали дистанцию. Депутаты отмечают в своем послании, под которым подписались 13 человек, что в сложившейся обстановке крайне опасно проводить парады и другие массовые шествия. 

Народные избранники предлагают перенести празднование на более поздний срок. 

"Это спасет множество жизней. Ведь именно за жизнь и боролись наши прадеды на войне", – говорится в письме.

Ранее мы писали, что в Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, репетиция парада победы
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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