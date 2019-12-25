Депутаты Петербурга просят наказать организаторов репетиции парада Победы

Депутаты считают, что организаторы нарушили меры противодействия распространению коронавируса.

В Левашово прошла репетиция парада Победы, которая возмутила многих депутатов, сообщила "Фонтанка".

По мнению народных избранников, которые просят привлечь к ответственности организаторов, в репетиции были допущены нарушения мер противодействия распространению коронавируса: участники мероприятия не пользовались средствами индивидуальной защиты и не соблюдали дистанцию. Депутаты отмечают в своем послании, под которым подписались 13 человек, что в сложившейся обстановке крайне опасно проводить парады и другие массовые шествия.

Народные избранники предлагают перенести празднование на более поздний срок.

"Это спасет множество жизней. Ведь именно за жизнь и боролись наши прадеды на войне", – говорится в письме.

Ранее мы писали, что в Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом.

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