Депутаты Омска вернули в казну 350 тысяч рублей

Недобросовестных представителей власти обязали выплатить штраф за "прогулы".

В Омске депутаты-прогульщики избавились от уголовных дел путем возвращения в бюджет 350 тысяч рублей. Как стало известно, помощники депутатов позволили себе отдохнуть в рабочее время на иностранных курортах. Сейчас “прогульщики” признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Прокуратура Горсовета потребовала у них возмещение ущерба, причиненных безответственностью должностных лиц. Их обязали выплатить административный штраф. Об этом сообщил помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

В этой истории интересен тот факт, что помощниками депутатов являлись не кто иные как жены или дети самих депутатов. Из-за такой наглости со стороны должностных лиц ситуация приобрела широкий резонанс. Депутаты неправомерно выдавали “отпускные” деньги из государственного бюджета, а также завышали количество отработанных дней родственникам. Пропажа крупной суммы обнаружилась в ходе плановой проверки.

В дни прогулов, "ударные работники" были замечены не только за пределами своего региона, но и на Кипре, в Объединенных Эмиратах, Италии, Греции, Чехии, Финляндии и Таиланде. И вишенкой на торте стал отказ депутатов расставаться со своими помощниками, а также решение Горсовета об увеличении заработной платы сотрудникам.

Ситуацию удалось предотвратить только из-за вмешательства местных СМИ в процесс. Дело дошло до прокуратуры и были возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Только после этого с “помощниками” расторгли договоры, а деньги вернули в казну города.

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