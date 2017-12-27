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Депутаты Мариинского дворца будут сидеть на пяти миллионах рублей
Сегодня, 8:04
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lesjasap
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Депутаты Мариинского дворца будут сидеть на пяти миллионах рублей

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В ЗакС закупят старинную французскую мебель для удобства чиновников.

Депутаты петербургского ЗакСа будут сидеть на французской мебели 18 века. Чиновники планируют закупить в Мариинский дворец раритетные стулья на пять миллионов рублей. 
 
Сообщается, что каждое сиденье изготовлено из орехового дерева и их стоимость составит около 100 тысяч рублей за единицу. Такую информацию предоставил официальный сайт государственный закупок. 
 
Мебель украсит Помпейский коридор. Также во дворец закупят письменный стол за 2 миллиона рублей. Деньги на “необходимые" потребности чиновников пойдут из городского бюджета.
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Теги: депутаты , закс , мариинский дворец , мебель , стулья
Категории: Новости СПб

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    Сегодня 13:00

    Правильно Как же их драгоценные Ж..пы поместятся на других стульях!А пенсия у меня 10700 Там не найдется одного стульчика для бедной пенсионерки?

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