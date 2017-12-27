Депутаты Мариинского дворца будут сидеть на пяти миллионах рублей

Депутаты петербургского ЗакСа будут сидеть на французской мебели 18 века. Чиновники планируют закупить в Мариинский дворец раритетные стулья на пять миллионов рублей.
Сообщается, что каждое сиденье изготовлено из орехового дерева и их стоимость составит около 100 тысяч рублей за единицу. Такую информацию предоставил официальный сайт государственный закупок.
Мебель украсит Помпейский коридор. Также во дворец закупят письменный стол за 2 миллиона рублей. Деньги на “необходимые" потребности чиновников пойдут из городского бюджета.
Правильно Как же их драгоценные Ж..пы поместятся на других стульях!А пенсия у меня 10700 Там не найдется одного стульчика для бедной пенсионерки?