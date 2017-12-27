Депутаты Мариинского дворца будут сидеть на пяти миллионах рублей

В ЗакС закупят старинную французскую мебель для удобства чиновников.

Депутаты петербургского ЗакСа будут сидеть на французской мебели 18 века. Чиновники планируют закупить в Мариинский дворец раритетные стулья на пять миллионов рублей.

Сообщается, что каждое сиденье изготовлено из орехового дерева и их стоимость составит около 100 тысяч рублей за единицу. Такую информацию предоставил официальный сайт государственный закупок.

Мебель украсит Помпейский коридор. Также во дворец закупят письменный стол за 2 миллиона рублей. Деньги на “необходимые" потребности чиновников пойдут из городского бюджета.