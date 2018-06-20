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Депутаты Ломоносова объявили о самороспуске, чтобы участвовать в едином дне выборов в Петербурге
Сегодня, 7:59
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lesjasap

Депутаты Ломоносова объявили о самороспуске, чтобы участвовать в едином дне выборов в Петербурге

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В Горизбиркоме предполагают, что полномочия также сложат представители еще двух МО.

Депутаты МО "Ломоносов" объявили о самороспуске и сдали мандаты раньше срока. Соответствующий документ опубликован на официальном портале 29 марта. Парламентарии сочли, что должны стать кандидатами в единый день выборов в Петербурге. Спикеры надеются, вернуть места путем законного голосования народа.

Напомним. что в последний раз депутатов в Ломоносове избирали в 2015 году. Тогда девять из десяти мандатов достались представителям партии "Единая Россия". Следующие муниципальные выборы должны были состояться в 2020 году. Однако, представители власти сочли целесообразным провести выборы совета МО в единый день голосования в 2018 году.

Председатель Горизбиркома отметил, что  для Северной столицы будет удобнее, когда все кампании проводятся в одно и тоже время. По предположениям источника, депутаты Понтонного и Солнечного также сложат полномочия.

Фото: Piter.tv

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Теги: депутаты, единый день выборов, мо ломоносов, самороспуск депутатов, сложили мандаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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