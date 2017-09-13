Депутат из Ленобласти просит Папу Римского успокоить спор вокруг "Матильды"

Парламентарий Законодательного собрания Ленинградской области захотел примирит стороны конфликта, который разгорелся вокруг исторического фильма Алексея Учителя "Матильда". Владимир Петров решил, что к согласию сторонам поможет прийти Папа Римский.
Депутат отправил понтифику письмо с просьбой дать оценку "непростому земному пути" балерины Матильды Кшесинской. Так как девушка до 1925 года находилась в католической вере.
"Полагаю, что любое Ваше Святейшее отношение в части оценки роли католички Матильды Кшесинской, выраженное публично, станет неожиданным и умиротворяющим. Какое бы оно ни было, начиная от осуждения и заканчивая даже канонизацией Матильды, будет услышано россиянами с уважением", - передает слова депутата его пресс-служба.
Письмо в секретариат Папы Римского направили на трех языках: русском, английском и латинском.