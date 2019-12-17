Выборжане вместе с муниципальными депутатами начали активную работу по благоустройству дворов

Выборжане уже сейчас решили задуматься, чем будут заниматься их дети во время новогодних каникул. Жители дома 9 на Большой Черноземной собрались вместе, чтобы сделать во дворе большую ледяную горку. В этом году было решено сделать горку безопаснее, для чего понадобилось разрешение администрации.

Каждую зиму наши дети катаются на этой горке, которая досталась нам после застройщика на проезжую часть. Там часто оставляют машины, а это не безопасно. Мы подумали и решили благоустроить нашу территорию своими силами, чтобы наши дети и все желающие нашего района могли безопасно кататься на горке Михаил Гуров, житель дома

Содействие в получении всех необходимых разрешений активным жителям оказал депутат Александр Михайлов

Так как мы наблюдали и наблюдаем сейчас очень много камней на этой горке, то соответственно необходимо загнать сюда спецтехнику, которая могла бы раздвинуть эти камни прежде всего для безопасности самих детей. Жители обратились ко мне, как к депутату, чтобы я мог получить разрешение от администрации Александр Михайлов, депутат совета МО города Выборга

Пока в одном дворе обсуждают горку, в соседнем продолжается обсуждение благоустройства территории

У нас поменяли асфальт старый на новый, это хорошо. Сделали парковочные места, это хорошо. Скамеечки поставили, хорошо, а детская площадка старая. То есть у нас получается вид какой-то не тотИ что получается делать? То есть мы должны опять искать деньги, чтобы поменять старую детскую площадку на новую. Мне кажется, что это не серьезно. Если делается, то надо делать сразу от нуля и до конца. 0:09:15 Я планирую, чтобы депутатский корпус меня поддержал и все депутаты модернизировали свои детские площадки, но не так, чтобы песочница на песочницу, или качельки на качельки. Одна качелька и одна песочница, и, получается, выходят родители и не знают, где должны их дети гулять Александр Михайлов, депутат совета МО города Выборга

Пример современной детской игровой зоны Михайлов представил вместе с предпринимателем в детском саду №25

Я позвонил Максиму. Спросил, сможет ли он сделать с помощью своей нанотехнологии вот этого полимера. Он сказал, что может. Мы решили, что это будет, как благотворительность детскому саду Александр Михайлов, депутат совета МО города Выборга

Ее покрытие состоит из экологичного полимерного материала.

Я как местный житель сам очень заинтересован в этом и ребенок у меня ходил в этот садик. И маленький ребенок у меня еще девочка есть, она тоже пойдет в этот садик, и я с радость и с удовольствием приму участие в дальнейших проектах Максим Лобенко, предприниматель

Однако на обустройстве детских зон вопрос благоустройства в округе не заканчивается. Михайлов более года возглавлял общественную приемную округа №18 и хорошо знаком с проблемными участками.

Справа от меня находится Леншоссе 59, впереди меня находится Приморская 53 и слева от меня находится улица Изогнутая, дома 4, 6, 8 и 32. У них получается общая придомовая территория. Конфликт заключается в том, что каждый дом, каждый житель своего дома, они тянут одеяло на себя. В чем это заключается. Одним жителям хочется, чтобы было побольше мест на детской площадке, другие приходят и говорят, что нужно больше парковочных мест, так как у нас дом большой на Леншоссе, нам негде машины ставить. Это мне кажется вообще проблема всего города. Александр Михайлов, депутат совета МО города Выборга

За два года общения с местными жителями Михайлов разработал план благоустройства проблемной территории. Михайлов вместе с жителями подготовили эскиз будущего двора. Туда будут входить как места для парковки машин, асфальтовое покрытие, ливневки. Для жильцов обустроят зеленую зону для отдыха.

Я два года вел общественную жизнь. Открыл себе общественную приемную в 13 школе, чтобы местные жители могли ходить на прием, не куда-то ездить далеко, а что-то здесь в этом районе. Помогал, помогал, помогал два года и потом решил, что почему бы не стать депутатом. Я хочу провести собрание, чтобы жители говорили, что да, мы знаем нашего депутата. Чтобы не было такого: "А кто у вас депутат? Женщина или мужчина?", - "ой а мы его никогда в глаза не видели". Нет. Чтобы это было так: "да, мы знаем, наш депутат Михайлов Александр Михайлович, мужчина, мы с ним провели собрание, мы с ним обсудили все" Александр Михайлов, депутат совета МО города Выборга

Обратная связь от жителей округа – главная задача в работе Михайлова

Самого Михайлова я знаю до депутатства. Как человек, мне кажется, он достаточно активно вникает в те проблемы, которые возникают у граждан. Он не пытается решить их как-то хаотично, он пытается как-то систематизировать. У нас личное общение было. Он пытается встречаться с жителями своего участка, чтобы выслушать пожелания и проблемы. Проблемы в любом случае есть, их надо решать Кирил Бушуров, местный житель

Депутат выразил надежду на сознательность граждан, чтобы они не стеснялись, проявляли активность, приходили, обращались. "Есть проблема – надо решать", - заключил Александр Михайлов.

Видео, фото: Piter.TV