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Депутат ЗакСа самоизолировался из-за коронавируса
Вчера, 22:49
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smirenny

Депутат ЗакСа самоизолировался из-за коронавируса

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Депутат сообщил об этом на своей странице в Facebook.

В четверг, 29 октября, депутат ЗакСа от ЕР Алексей Цивилев сообщил, что у члена его семьи нашли коронавирус. Чиновник самоизолировался. 

Об этом он сообщил в своем Facebook. Цивилев отметил, что отработка обращений идет в штатном режиме. Напомним, что на самоизоляции также находится губернатор Петербурга, а депутат от Партии Роста Сергей Трохманенко рассказал, что уже переболел коронавирусом. 

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 758 человек.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания 

Теги: коронавирус, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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