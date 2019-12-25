Депутат ЗакСа самоизолировался из-за коронавируса

Депутат сообщил об этом на своей странице в Facebook.

В четверг, 29 октября, депутат ЗакСа от ЕР Алексей Цивилев сообщил, что у члена его семьи нашли коронавирус. Чиновник самоизолировался.

Об этом он сообщил в своем Facebook. Цивилев отметил, что отработка обращений идет в штатном режиме. Напомним, что на самоизоляции также находится губернатор Петербурга, а депутат от Партии Роста Сергей Трохманенко рассказал, что уже переболел коронавирусом.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 758 человек.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания