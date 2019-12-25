В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 758 человек

Из больниц выписали 424 человека.

За последние сутки в России подтвердили 17 717 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4691 (26,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 758 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 138. За последние сутки подтверждена смерть 366 пациентов. В Петербурге подтвердили 34 смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 14 740 человек, в том числе 424 человека в Петербурге и 73 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv