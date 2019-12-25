Депутат Рады призвал привести к власти в России олигархов

Павел Фролов рассказал, в каком случае санкции будут действовать на РФ.

Депутат Верховной Рады призвал привести к власти в России олигархов. Такое заявление в эфире местного телеканала "НАШ" сделал представитель фракции президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Павел Фролов. Политик уверен, что ради благополучия Киева следует ввести на территории РФ олигархическую оппозицию, на которую Запад сможет эффективно воздействовать при помощи введения санкций.

Путин никогда не сдаст эти российские геополитические имперские интересы, где в этих интересах нет Украины. Или ее вообще нет, или ее нет сильной, а она как марионетка…Единственный вариант - власть Путина расшатать, чтобы там появилась какая-то, возможно, олигархическая оппозиция, которые хотят не терять от санкций. Павел Фролов, украинский депутат

Напомним, что взаимоотношения Москвы и Киева ухудшились из-за ситуации на Донбассе и возвращения Крыма в состав РФ. Ранее Запад неоднократно обвинял Кремль во вмешательстве во внутренние дела соседнего государства. В 2015 году Верховная Рада назвала Россию "страной-агрессором". Москва называет обвинения противников неприемлемыми.

В Белом доме оценили результаты санкций против Москвы.

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