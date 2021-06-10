Депутат Рады назвал Кличко "боксером-сутенером" и будущим президентом Украины

Кива отметил, что Кличко живет в доме, к котором расположен публичный дом.

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива считает, что следующим главой государства станет мэр Киева Виталий Кличко. Об этом он сказал эфире телеканала "Первый независимый", пишет "РИА Новости".

По его словам, Соединенные Штаты намерены сменить Зеленского на того человека, который будет востребован политиками и олигархами. Кива уверен, что им станет глава украинской столицы.

И здесь на арену выходит боксер-сутенер, он же по совместительству мэр города Киева. Почему говорю сутенер? Потому что именно этот человек отвечает за все публичные дома в нашей столице. Он даже живет в доме, в котором находится публичный дом. Илья Кива, депутат Рады

Он отметил, что это его личное мнение, которое сложилось, исходя из ряда факторов происходящего.

Ранее в НАТО заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в блоке. Позиция открытых дверей по этой стране будет подтверждена на саммите блока 14 июня.

Видео: YouTube / Перший Незалежний