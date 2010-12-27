После концертов Фараона и Ноггано депутат Ленобласти просит запретить выступать рэперам в России

Владимир Петров написал письмо в Генпрокуратуру.

Депутат ЗакСа Ленинградской области Владимир Петров попросил Генпрокуратуры запретить рэп-исполнителям выступать в России. Он заявил об этом после посещения нескольких таких концертов.

Петров считает, что в большинстве песен рэп-исполнителей пропагандируется сатанизм, суицид, насилие и экстремизм. Сам лично он был на концерте Фараона и Ноггано, его эти концерты не очень обрадовали. Написать письмо в Генпрокуратуру он решил не по собственному желанию, а после многочисленных обращений избирателей. Бабушки и дедушки в деревнях слушают, что играет из колонок у молодежи и жалуются.

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Фото:скриншот передачи "Вдудь"