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Депутат Ленобласти считает, что секс-роботы должны присутствовать в процедуре медицинского страхования
Вчера, 21:09
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ProkVad
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Депутат Ленобласти считает, что секс-роботы должны присутствовать в процедуре медицинского страхования

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Это поможет справиться проблемами в сексуальной жизни.

Губернатору Ленобласти Александру Дрозденко поступила просьба о государственной поддержке пилотного проекта производства секс-роботов. Инициатором выступил депутат областного Законодательного собрания Владимир Петров.

В тексте обращения говорится  о том, что сексуальные услуги с использованием кукол и роботов необходимо включить в программу обязательного медицинского страхования.

По мнению Петрова, данное нововведение сможет урегулировать правоотношения в обществе по легальному использованию секс-роботов, оснащенными искусственным интеллектом. Также, автор считает, что интим с роботами в качестве бесплатной медицинской услуги повысит качество жизни людей, которые испытывают определенные сложности с сексуальной жизнью, при этом снизит венерическую заболеваемость.

Теги: гебурнатор , депутат , дрозденко , секс-роботы
Категории: Лента новостей Новости СПб

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