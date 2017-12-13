Депутат Ленобласти считает, что секс-роботы должны присутствовать в процедуре медицинского страхования

Это поможет справиться проблемами в сексуальной жизни.

Губернатору Ленобласти Александру Дрозденко поступила просьба о государственной поддержке пилотного проекта производства секс-роботов. Инициатором выступил депутат областного Законодательного собрания Владимир Петров.

В тексте обращения говорится о том, что сексуальные услуги с использованием кукол и роботов необходимо включить в программу обязательного медицинского страхования.

По мнению Петрова, данное нововведение сможет урегулировать правоотношения в обществе по легальному использованию секс-роботов, оснащенными искусственным интеллектом. Также, автор считает, что интим с роботами в качестве бесплатной медицинской услуги повысит качество жизни людей, которые испытывают определенные сложности с сексуальной жизнью, при этом снизит венерическую заболеваемость.