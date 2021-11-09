Депутат Госдумы пожаловался на состояние своего кабинета

Он опубликовал видео из кабинета в своем Twitter-аккаунте.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался на состояние своего кабинета в Госдуме. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Матвеев опубликовал видео, в котором показал свое помещение. По словам депутата, в кабинете нет никакой техники и мебели. Он также заявил, что предыдущий депутат, который работал здесь, сделал богатый ремонт, после чего забрал все имущество.

С корнем все вырвано. Разруха, ничего нет. Михаил Матвеев, депутат Госдумы

Ранее в Госдуме предложили протестировать граждан РФ на антитела к коронавирусу.

Видео: Twitter / Михаил Матвеев