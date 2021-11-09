Депутат Госдумы пожаловался на состояние своего кабинета

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался на состояние своего кабинета в Госдуме. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Матвеев опубликовал видео, в котором показал свое помещение. По словам депутата, в кабинете нет никакой техники и мебели. Он также заявил, что предыдущий депутат, который работал здесь, сделал богатый ремонт, после чего забрал все имущество.
С корнем все вырвано. Разруха, ничего нет.
Михаил Матвеев, депутат Госдумы
Ранее в Госдуме предложили протестировать граждан РФ на антитела к коронавирусу.
Видео: Twitter / Михаил Матвеев
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