Депутат Госдумы Игорь Лебедев о готовности России полностью принять Евро-2020

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа и одна встреча в рамках четвертьфинала.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с переносом чемпионата Европы-2020 по футболу на лето следующего года из-за эпидемии коронавируса.

"Теоретически Россия после прошедшего чемпионата мира готова полностью принять Евро-2020. Но сомневаюсь, что УЕФА пойдет на подобный шаг. Это же юбилейный чемпионат, весь смысл которого заключается в том, чтобы он прошел по странам Европы. Отдать чемпионат одной стране было бы неправильно. Мы все надеемся, что к лету ситуация нормализуется. А с января следующего года все матчи будут проходить при полных трибунах и без всяких мер предосторожности. Я говорю о январе не из-за того, что я такой пессимист. Слышал, что федерация футбола Италии прогнозирует такие сроки для своего чемпионата. Давайте будем более оптимистичными", - приводит слова Лебедева портал "Чемпионат.com".

Напомним, 17 марта в связи с эпидемией коронавируса было принято решение провести Евро-2020 в следующем году. Сначала об этом сообщила Норвежская футбольная федерация на своем официальном сайте. Затем президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил информацию. В Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена" должны пройти четыре матча: три в рамках группового этапа и один в рамках четвертьфинала.

Ранее вице-президент ФИФА заявил, что матчи национальных сборных могут не состояться в 2020 году из-за коронавируса.

Фото: VK / @duma