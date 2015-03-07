Депутат ГД: в России медицинских блогеров начнут маркировать

Алексей Куринный рассказал о предложении, внесенном в парламент.

В Государственной Думе России предложили вести специальную маркировку материалов, созданных медицинскими блогерами. Публично дающих советы в социальных сетях специалистов внесут в государственный реестр. Такое решение позволит пользователям понимать, что они получают консультацию от профессионала, а не самозванца. Подробности инициативы привел журналистам телеканала "360.ru" заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Алексей Куринный. Эксперт указал СМИ, что пока что идея находится на стадии разработки и никаких проектов или нормативных актов не существует. База в законодательной основе берется из опыта иностранных государств.

В ряде европейских стран те врачи, которые дают советы или ведут блог на YouTube, получают отметку, что они действительно врачи .Они предъявляют документы, лицензии, и после проверки появляется соответствующий значок. Это дополнительная гарантия доверия. Алексей Куринный, депутат ГД

Политик добавил, что подделать такую метку в Одноклассниках" или "Вконтакте" будет сложно. В рамках начавшейся в России регистрации блогеров, у которых более 10 тысяч подписчиков, механизм проверки предоставленных данных властями уже отработан. Алексей Куринный рассказал, что сейчас советы медицинского характера в соцсетях людям раздают те лица, которые никакого отношения к сфере здравоохранения не имеют, но при этом они популярны, что подписчики к ним прислушиваются.

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Фото и видео: 360.ru