Борзенко: Есть ли смысл в ядерных убежищах

Эксперт оценил создание в РФ мобильных убежищ.

Производитель мобильных убежищ от ядерного взрыва представил конструкцию как помещение для защиты людей от внешних опасностей, включая световое излучение и радиоактивное загрязнение. Однако российский военный эксперт Алексей Борзенко в интервью для телеканала "360.ru" в беседе с ведущей Екатериной Малашенко усомнился в надежности такого сооружения. Гость шоу уточнил, что такое убежище, по его словам, может принести пользу владельцам только при обстреле территории ракетами или снарядами с суббоеприпасами.

От чего спасут эти конструкции? От ядерного взрыва? Все эти контейнеры просто улетят в воздух, если окажутся в эпицентре происходящих событий. Алексей Борзенко, аналитик

Специалист добавил, что подобная гонка по строительству спасательных сооружений фиксировалась в странах коллективного Западе накануне Карибского кризиса. Население тратило целые состояния, пытаясь построить для своей безопасности подземные дома. При этом Советский Союз шел альтернативным путем. Речь идет о том, что все сталинские жилые сооружения начала 50-х годов ХХ века обязательно были оснащены подвальными помещениями в виде убежища. Там хранились противогазы, а также располагалась система вентилирования, которая прогоняла воздух через фильтры и особенные резервуары для воды.

Напомним, что серийное производство убежищ модульного типа "КУБ-М" запущено на территории Нижнего Новгорода. Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций указали, что основным достоинством конструкции стала его мобильность

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Фото и видео: 360.ru