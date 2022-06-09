Депутат Делимханов: западный мир скоро проснется и осознает происходящее на Украине

Политик напомнил, что украинский народ является братским для России.

Депутат Государственной Думы от Чечни Адам Делимханов считает, что западный мир скоро проснется и осознает происходящее на Украине. Такое заявление парламентарий сделал в интервью для журналистов "РИА Новостей". По мнению политика, сейчас коллективный Запад находится "в состоянии спячки".

Сегодня Россия... наши подразделения и подразделения Донецкой и Луганской народных республик - не воюет с украинским народом, тому есть тысяча свидетельств. Адам Делимханов, депутат ГД

Политик напомнил о словах российского президента Владимира Путина о том, что у РФ не было другого выхода, кроме как начать СВО на Украине. По мнению депутата, страна долго терпела издевательства над русскоязычным населением. При этом Делимханов уверен в том, что украинский народ является братским для российского, так как у них есть одни традиции и православие. В ГД пояснили, что Москва обвиняет не граждан, а киевскую власть. Эксперт считает, что Западу нет никакого дела до народа Украины на самом деле, а страны просто хотят превратить Украину в свой плацдарм для уничтожения России.

Делимханов: чеченские бойцы останутся на Донбассе до конца спецоперации.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

