Депутат Чернышов объяснил, для чего нужно сокращение продолжительности рабочего дня в жару

По словам депутата, он исходил из строгих медицинских фактов.

Депутат Госдумы Борис Чернышов объяснил, для чего нужно сокращение продолжительности рабочего дня в жару. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, он исходил из строгих медицинских фактов. Чернышов отметил, что при высоких температурных режимах ухудшается здоровье человека. Он подчеркнул, что основной удар приходится по сердечно-сосудистой и эндокринной системам. Парламентарий назвал неадекватным отсутствие условий для того, чтобы работать в жаркую погоду. Также Чернышов выступает за сокращения рабочего дня для женщин с двумя и более детьми.

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Фото: Piter.tv