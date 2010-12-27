Депо для скоростного трамвая из Колпино в Шушары не построят

КРТИ не выделили средства на проектирование.

В Петербурге отклонили заявку КРТИ о строительстве скоростного трамвая из Колпино в Шушары. Чиновникам не выделили средства, которые необходимы для проектирования депо. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на врио руководителя ведомства Александра Семчанкова.

Без проектных проработок депо линия трамвая… не имеет самостоятельного транспортного значения заметил спикер

Председатель добавил, что это решение станет основанием для отрицательного заключения в городской экспертизе. Известно, что заявка КРТИ отклонена после последний корректировок бюджета. Ранее комитет оценивал работы по проектированию в 62 миллиона рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Колпино более 50 домов остались без тепла из-за прорыва трубы.

Фото: Piter.tv

