Денис Минкин стал и.о. директора "Горэлектротранса"

С 2012 года предприятие возглавлял Василий Остряков.

Исполняющим обязанности директора СПб ГУП "Горэлектротранс" назначен замдиректора предприятия по развитию Денис Минкин. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

С 2012 года предприятие возглавлял Василий Остряков. Он и дальше продолжит работу в транспортной области.

Денис Минкин родился в 1965-м году в Ленинграде, в семье военнослужащего. Сам является профессором. Ранее был директором Петербургского института ядерной физики и ИЦ "Курчатовский институт".

Фото: ИЦ "Курчатовский институт"