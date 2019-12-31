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Денис Минкин стал и.о. директора "Горэлектротранса"
Сегодня, 11:34
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nastya960

Денис Минкин стал и.о. директора "Горэлектротранса"

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С 2012 года предприятие возглавлял Василий Остряков.

Исполняющим обязанности директора СПб ГУП "Горэлектротранс" назначен замдиректора предприятия по развитию Денис Минкин. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

С 2012 года предприятие возглавлял Василий Остряков. Он и дальше продолжит работу в транспортной области.

Денис Минкин родился в 1965-м году в Ленинграде, в семье военнослужащего. Сам является профессором. Ранее был директором Петербургского института ядерной физики и ИЦ "Курчатовский институт".

Фото: ИЦ "Курчатовский институт"

Теги: горэлектротранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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