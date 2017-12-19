Денис Майданов поздравил зрителей PiterTV с Новым Годом

Журналисты канала PiterTV пробрались за кулисы и взяли интервью у артиста. Денис восопользовался случаем и решил подравить петербуржцев с Новым годом.

Друзья, где бы вас не мотала, не бросала ваша жизнь, помните, что есть ваш дом, Россия и дорожное радио, где вас всегда любят, ждут, всегда готовы подарить вам хорошую музыку и позитив. Я пожелаю вам счастливого нового года. Вы знаете, мы каждый год загадываем желания и они все похожи друг на друга. Вы знаете, я хочу, чтобы в этом году они по-настоящему исполнились. Чтобы они были загаданы и в конце года вы сказали: "Да, все произошло!". Поэтому, счастья Вам, удачи! Будьте счастливы. Ваш денис Майданов.