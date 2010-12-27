День всех влюбленных в Выборге начался с потепления и гололедицы

Также в районе наблюдается повышенное атмосферное давление.

Четырнадцатое февраля в Ленинградской области началось со снегопадов с мокрым снегом, гололедом на трассах региона, а также повышенной облачности и порывистого ветра. Об этом сообщают в сетевом издании ОАО "ЛОТ".

Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до -8, местами похолодает до -13. Днем – от -3 до +2. Атмосферное давление в темное время суток понизится, после восхода – будет повышаться

Как отмечают медики, из-за повышенного давления особенно внимательными необходимо быть людям, подверженным изменениям погоды. При плохом самочувствии заниматься самолечением также не советуют, желательно обратиться в службу скорой медицинской помощи, где вам помогут квалифицированные медики региона.

Источник: ОАО "ЛОТ"