День студента: В сети набирает популярность видео посвященное студентам

Появившееся видео набирает стремительно многотысячные просмотры и находится на 6 позиции " в тренде" популярного видеохостинга.

Сегодня, 25 января, в Татьянин День все студенты нашей Родины празднуют свой праздник. Именно в этот день в России был основан первый университет, ныне МГУ имени Ломоносова.

Сегодня к празднованию дня студента на одном из каналов YouTube появилось видео "День студента - Создавай свое будущее". В профессионально снятом видеоролике рассказывается о высшем образовании в нашей стране. Рассказывается о традициях, которые создавались веками и дали нашей стране и миру великих людей. Рассказывается и о новшествах в системе образования в России. Главный посыл в видео, что все в руках молодых студентов: "Главное - знать свои цели, и упорно идти только вперед!".

Это коротенькое видео за несколько часов набрал несколько десятков тысяч просмотров и находится на 6 позиции " в тренде" YouTube.

Видео: YouTube/Путин Лидер