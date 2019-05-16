День работника скорой медпомощи в Петербурге будут отмечать 28 апреля

Соответствующий закон подписал губернатор.

В понедельник, 12 октября, стало известно, что День работника скорой медицинской помощи официально стал городским праздником. Об этом сообщили в Смольном.

Так, губернатор Петербурга внес изменения в соответствующий закон. Памятную дату решили сделать 28 апреля. Напомним, что мероприятия, связанные с праздником, финансируются за счет средств бюджета.

Этот праздник позволит выразить общественное признание заслуг и социальной значимости работников скорой помощи.

Ранее мы писали, что во время пандемии в Петербурге стали реже нападать на врачей.

Фото: Piter.TV