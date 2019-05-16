День работника скорой медпомощи в Петербурге будут отмечать 28 апреля

В понедельник, 12 октября, стало известно, что День работника скорой медицинской помощи официально стал городским праздником. Об этом сообщили в Смольном.
Так, губернатор Петербурга внес изменения в соответствующий закон. Памятную дату решили сделать 28 апреля. Напомним, что мероприятия, связанные с праздником, финансируются за счет средств бюджета.
Этот праздник позволит выразить общественное признание заслуг и социальной значимости работников скорой помощи.
Ранее мы писали, что во время пандемии в Петербурге стали реже нападать на врачей.
Фото: Piter.TV
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