День бармена: профессиональные бармены поделились авторскими рецептами

Сегодня в России празднуется профессиональны праздник людей, без которых не обходится ни один праздник - международный День Бармена!

Сотрудники канала PiterTV познакомились с профессиональными барменами, узнали о тонкостях и сложностях их работы, а также попробовали сами встать за бар - что из этого вышло смотрите в нашем выпуске.

В этом спецвыпуске мы познакомимся с двумя совершенно два разными барменами - со сдержанным и серьезным Иваном и улыбчивм, позитивным Антоном. Каждый из барменов откроет свой рецепт авторского коктейля и покажет как его готовить.

Молодой бармен Иван рассказал, что работает без выходных. Любит работать, особенно когда с ним в одной команде его друзья. Каждый коктейль готовит с любовью и старается подходить к каждому гостю индивидуально. Мечтает поехать в Индонезию. Поделился с нами рецептом авторского коктейля "Перец Иваныча".

Антон Юрьев - бармен и сомелье в одном лице. Человек - позитив. Всегда открыт к общению и стремится поделиться своими знаниями со всеми вокруг. Очень любит свое дело. Рассказал нашему ведущему Вере Иптышевой свой секретный рецепт коктейля "Сауэр Базилик Лимончелло".

Вера Иптышева, Ксения Крохина

Видео и фото - PiterTV