День Победы 2018 в Петербурге: программа мероприятий

В полдень на Невском проспекте стартует акция "Народный хор Победы".

По традиции, в 10:00 на Дворцовой площади состоится парад войск Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа. Попасть на мероприятие можно только с пригласительным билетом, но желающие смогут увидеть подвод и отвод техники на главных улицах города.

В полдень на Невском проспекте стартует акция "Народный хор Победы". Петербуржцы смогут присоединиться к большому хору и исполнить знаменитые песни военных лет. Через час, в 13:00 у Исаакиевского собора начнётся концерт "Поклонимся великим тем годам", где выступит солист Мариинского театра Василий Герелло.

В 14:30 на Невском проспекте появятся ретро-автомобили, в которых от площади Восстания до Дворцовой проедут ветераны войны.

В 15:00 по этому же маршруту отправится пешая колонна "Бессмертного полка". В 17:00 шествие завершится на Дворцовой площади и для всех жителей города начнется бесплатный праздничный концерт. С 21:00 до 23:00 у здания Биржи будет петь сводный хор вузов Санкт-Петербурга.

В 22:00 у стен Петропавловской крепости покажут огромный праздничный салют.

В разных районах Петербурга пройдут праздничные мероприятия. К примеру, в ЦПКиО им. С. М. Кирова в 14:00 состоится концерт "Весна Победы". В парке Екатерингоф в 18:00 воссоздадут атмосферу 9 мая в 1945 году. Актеры в нарядах 1940-х годов покажут культурную реконструкцию событий накануне Победы.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга / ВКонтакте, Василий Герелло / ВКонтакте.