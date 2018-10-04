Из-за проведения Дня Достоевского 5 и 6 июля ограничат движение по Кузнечному переулку

Кроме того, водителей предупреждают о запрете парковки.

Движение по Кузнечному переулку ограничат 5 и 6 июля из-за проведения Дня Достоевского. С 22:00 5 июля до 20:00 6 июля проезд по Кузнечному переулку на участке от Владимирской площади до улицы Марата и улицы Достоевского от Кузнечного переулка до дома № 3 по улице Достоевского закроют. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Кроме того, водителей предупреждают о запрете парковки по этим же адресам с 22:00 4 июля до 22:00 5 июля.

День Достоевского — традиционный фестиваль, которому в этом году исполнится 10 лет. Центром развития событий станет Кузнечный переулок, где находится памятник писателю и музей. Праздник начнётся с "Достоевского карнавала". Свои отдельные программы приготовили в Музее городской скульптуры, в библиотеке Маяковского, в Михайловском замке.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что прокуратура Петербурга требует отремонтировать дом, где жил Достоевский.

Фото: Википедия