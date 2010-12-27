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Деми Мур рассказала о "БДСМ-пробах" Брюса Уиллиса у Вайнштейна
Сегодня, 21:46
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IRINA_CHALKINA
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Деми Мур рассказала о "БДСМ-пробах" Брюса Уиллиса у Вайнштейна

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Бывшая супруга Брюса Уиллиса пошутила, что актер, на самом деле, получил роль боксёра Бутча Куллиджа в фильме "Криминальное чтиво" через постель продюсера Харви Вайнштейна

На американском телешоу "Поджарь звезду" актриса Деми Мур пошутила над бывшим супругом Брюсом Уилисом.

Брюс пошёл в отель к Вайнштейну на прослушивание, а потом он вернулся, крутя этим БДСМ-кляпом из знаменитой сцены с Марселласом Уоллесом в подвале, и сказал: "Я получил роль", заявила актриса.

Такую едкую шутку оценила далеко не вся публика, телезрители сочли подобный юмор неккоректным. Однако, сам Брюс посмеялся. 

Напомним, что с октября 2017 года в Голливуде прогремел скандал с участием Харви Вайнштейна. Деятель кинематографа обвинялся в том, что на протяжении почти 30 лет домогался сотрудниц компаний, где  работал.

Сейчас голливудский продюсер  находится на свободе под залог в один миллион долларов. И все же Харви Вайнштейну грозит пожизненное заключение.

Фото: КиноПоиск

Теги: харви вайнштейн
Категории: Лента новостей Культура Кино

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