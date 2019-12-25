Delivery Club запустил ночную экспресс-доставку лекарств

Услуга будет доступна до 3 часов ночи.

Сервис доставки Delivery Club запустил доставку лекарств в ночное время. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Организация обещает доставить товары всего за полчаса. Доставка будет работать не круглые сутки, а то 3 часов ночи в зависимости от района. Чтобы сделать заказ, клиенту нужно перейти в раздел "Аптеки" в приложении, выбрать доступную аптеку, собрать корзину и оплатить заказ.

Наш новый функционал позволяет клиентам моментально оформить заказ в приложении и получить его уже через 30 минут, что особенно важно, когда помощь нужна быстро, а времени и сил на поездку в круглосуточную аптеку нет. комментирует нововведение пресс-служба Delivery Club.

На данный момент услуга доступна в 20 районах Москвы и Петербурга. В будущем география будет расширяться.

Напомним, в минувшем мае компания допустила утечку данных клиентов.

Фото: Piter.tv