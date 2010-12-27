Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу

Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу на министерством уровне. Об этом сообщили представители ЕС. Информацию подтвердили в пресс-службе "Нафтогаза Украины". Стороны сошлись во мнении, что поставки возможны практически при любом сценарии.
Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров о транзите российского газа после 1 января 2020 года
комментируют иностранные эксперты
Дипломаты обсудили методику тарифообразования при транспортировке ресурсов. Они изучили способы взаимодействия между российскими и украинскими операторами газотранспорта.
Встреча состоялась в трехстороннем формате в Брюсселе, при участии Евросоюза. По словам вице-президента комиссии ЕС Мароша Шефчовича, следующий раунд переговоров состоится 28 октября. Ранее глава Минэнерго России заявлял, что необходимо поднять предыдущие соглашения с Украиной по газу. Эти договоренности будут зависеть от того, насколько Украина продвинется в имплементации европейского законодательства.
Ранее Piter.tv писал о том, что правительство России готовит экологическую стратегию до 2050 года.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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