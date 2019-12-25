  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дефицит витамина D обнаружили у 71% пациентов с коронавирусом
Сегодня, 11:34
768
nastya960

Дефицит витамина D обнаружили у 71% пациентов с коронавирусом

0 0

Более чем у 30% – тяжелый дефицит.

Дефицит витамина D диагностировали у 71% пациентов, инфицированных новым коронавирусом. Об этом на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" заявил президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто

Из 71,3% у 36,3% пациентов наблюдался тяжелый дефицит витамина D.

Шляхто отметил, что дефицит этого витамина как раз и влияет на неблагоприятное течение коронавируса.

Ранее были названы признаки нехватки витамина D в организме.

Фото: pixabay

Теги: витамин, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии