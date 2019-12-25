Дефицит витамина D обнаружили у 71% пациентов с коронавирусом

Дефицит витамина D диагностировали у 71% пациентов, инфицированных новым коронавирусом. Об этом на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" заявил президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто
Из 71,3% у 36,3% пациентов наблюдался тяжелый дефицит витамина D.
Шляхто отметил, что дефицит этого витамина как раз и влияет на неблагоприятное течение коронавируса.
Ранее были названы признаки нехватки витамина D в организме.
Фото: pixabay
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