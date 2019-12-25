Расходы за первое бюджетное полугодие составили 10,047 триллионов рублей.

Дефицит бюджета РФ в первом полугодии 2020 года составил почти триллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

Известно, что с января по июнь 2020 года дефицит бюджета Российской Федерации составил 955,881 миллиардов рублей. Поступило в него 9,091 триллионов — это 44,1% от общего дохода казны, запланированного а 2020 год.

Расходы за первое бюджетное полугодие составили 10,047 триллионов рублей - это 51,1% к объёму запланированных на 2020 год расходов. Если учитывать сводную бюджетную роспись с изменениями, то получится 45,8%.

Отмечается, что налоговая перечислила в федеральный бюджет 5,364 триллиона рублей доходов. Это 40,7% от прогнозируемых доходов на 2020 год.

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