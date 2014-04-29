Дефицит бюджета в Петербурге может сократиться в 25 раз

В настоящий момент он составляет 89,7 млрд рублей.

Смольный опубликовал проект закона о поправках в бюджет Петербурга на 2021 год. Согласно ему, дефицит городского бюджета должен сократиться в 25 раз – с 89,7 млрд рублей до 3,6 млрд рублей.

При этом доходную часть планируется увеличить с 651,7 млрд до 782,5 млрд рублей. Расходы, напротив, должны быть сокращены с 786,1 млрд до 741,4 млрд рублей.

Планируется, что Комитет имущественных отношений получит в казну дополнительные 12,5 млрд рублей, Комитету по транспорту добавят 5,3 млрд рублей. В свою очередь бюджет Комитета по здравоохранению вырастет на 9,1 млрд рублей, а Жилищного комитета – на 11,9 млрд рублей.

Сейчас законопроект находится на антикоррупционной экспертизе. На сайте Смольного указано, что проверка продлится до 26 сентября.

Ранее стало известно, сколько в среднем будут зарабатывать водители "Пассажиратотранса".

Фото: Piter.TV