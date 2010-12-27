Опубликованы первые кадры сериала Netflix по "Ведьмаку"

В сети появились первые кадры предстоящего фэнтези-сериала "Ведьмак" от стримингового сервиса Netflix.
Также создатели опубликовали первый постер сериала. На картинке главный герой Геральд в исполнении Генри Кавилла изображен со спины.
Худшие монстры, которых мы создаем,
- говорится на постере
Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что в его основу легли книги одноименной серии романов польского писателя Сапковского. Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер.
Ранее стало известно, что премьера первого сезона проекта намечена на 20 декабря 2019 года. По неподтверждённым данным компания уже запланировала второй сезон.
Видео и фото: Netflix
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худшие монстры те, которых мы создаём*