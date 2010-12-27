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Опубликованы первые кадры сериала Netflix по "Ведьмаку"
Сегодня, 17:19
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Rybka123

Опубликованы первые кадры сериала Netflix по "Ведьмаку"

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Премьера первого сезона проекта намечена на 20 декабря 2019 года

В сети появились первые кадры предстоящего фэнтези-сериала  "Ведьмак" от стримингового сервиса Netflix. 
Также создатели опубликовали первый постер сериала. На картинке главный герой Геральд в исполнении Генри Кавилла изображен со спины.

Худшие монстры, которых мы создаем,
- говорится на постере

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что в его основу легли книги одноименной серии романов польского писателя Сапковского. Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер.

Ранее стало известно, что премьера первого сезона проекта намечена на 20 декабря 2019 года. По неподтверждённым данным компания уже запланировала второй сезон.

Видео и фото: Netflix 

 

Теги: netflix, ведьмак
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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Аноним
Сегодня 17:57

худшие монстры те, которых мы создаём*

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