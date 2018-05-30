Даррен Аронофски и Аглая Тарасова вышли в свет вместе

Фанаты посчитали это поводом подтвердить роман между актрисой и режиссером.

Актриса Аглая Тарасова и режиссер Даррен Аронофски впервые появились в объективах фотографов вместе, пишет Gazeta.SPb. Поклонники посчитали это доказательством гуляющим с 2018 года слухов о романе.

Тарасова и Аронофски вышли вместе на ковровую дорожку на 67-м Сан-Себастьянском кинофестивале. На событие американский режиссер привез свою новую картину "Pacified".

Пара познакомилась еще в прошлом году, когда Аронофски приезжал в Россию в рабочую командировку. С тех пор он часто посещал Москву, а Тарасова неоднократно летала в Америку. По информации издания "PeopleTalk", информацию об отношениях режиссера и актрисы подтвердили их близкие друзья.

Ранее мы писали, как Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel.

Фото: Gettyimages