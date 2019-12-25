Данные сотен российских компаний утекли в сеть через Trello

Корпоративные данные нескольких сотен крупных и тысячи небольших российских компаний оказались в открытом доступе из-за уязвимости онлайн-менеджера проектов Trello.

Беспрецедентная по своему масштабу утечка корпоративных данных произошла в онлайн-менеджере проектов Trello. Через брешь утекли данные сотен крупных и тысячи небольших российских компаний, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информацию от аналитиков Infosecurity a Softline company.

В поисковых системах сейчас легко можно найти миллионы открытых досок Trello. Как отмечают аналитики, более девяти тысяч досок содержат конфиденциальную информацию, в том числе логины и пароли. Объем данных, утекающих в сеть продолжает расти.

На досках Trello компании часто размещают списки сотрудников, клиентов и данные договоров, а также сканы документов. В России менеджером проектов обычно пользуются небольшие компании. Но есть и несколько крупные представителей, в том числе и некоторые банки.

Эксперты уточнили, что утечка произошла не из-за хакерской атаки. А из-за невнимательного использования платформой самими сотрудниками компаний.

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