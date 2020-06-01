Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве. Об этом сообщила его советник Юлия Мелано, пишут "РИА Новости".
Накануне в СМИ появилась информация, что Данкверт вымогал взятку у главы одной польской молочной компании за допуск их продукции на российские рынки.
Заявление о ложном доносе Данкверт подал в ГУВД Москвы. Представлять его будет адвокат Анатолий Кучерена.
Ранее польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все