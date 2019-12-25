Польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве

Варианты передачи денег обсуждались в ноябре 2019 года.

Польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве. Об этом пишет издание Baza со ссылкой на собственные источники.

Известно, что в российские правоохранительные органы обратился представитель польской молочной компании "Млековита". Он рассказал, что у главы фирмы Даруша Сапиньски глава Россельхознадзора и его зам Константин Савенков требовали взятку. Деньги якобы вымогали через представителя.

В обмен, российские должностные лица предлагали снять ограничения на поставку продукции польской молочной компании.

Варианты передачи денег обсуждались в ноябре 2019 года. Встреча прошла на Пресненской набережной.

Полиция начала проверку по факту данного обращения.

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