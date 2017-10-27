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Данила Козловский признался Ольге Зуевой в любви

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Данила Козловский и Ольга Зуева решили отпраздновать День рождения Ольги в Ирландии.

Актер Даниил Козловский вместе со своей девушкой празднуют ее День рождения в Ирландии. 

В своем Instagram Козловский опубликовал фото своей возлюбленной и мило поздравил с ее праздником. Кроме того, он признался ей в любви. 

О чувствах между Данилой Козловским и Ольгой Зуевой стало известно в феврале 2015 года. С тех пор влюбленных можно увидеть на светских мероприятиях, а также в совместных проектах. Стоит заметить, что пара не любит показывать свои отношения. Влюбленные стараются сохранить свой роман лишь для себя. 

Фото: Instagram - danilakozlovsky

Видео: YouTube - dkozlovskiy

 
 
 

 

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Категории: Новости шоу-бизнеса России Лента новостей

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