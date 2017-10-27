Данила Козловский признался Ольге Зуевой в любви

Данила Козловский и Ольга Зуева решили отпраздновать День рождения Ольги в Ирландии.

Актер Даниил Козловский вместе со своей девушкой празднуют ее День рождения в Ирландии.

В своем Instagram Козловский опубликовал фото своей возлюбленной и мило поздравил с ее праздником. Кроме того, он признался ей в любви.

О чувствах между Данилой Козловским и Ольгой Зуевой стало известно в феврале 2015 года. С тех пор влюбленных можно увидеть на светских мероприятиях, а также в совместных проектах. Стоит заметить, что пара не любит показывать свои отношения. Влюбленные стараются сохранить свой роман лишь для себя.

Фото: Instagram - danilakozlovsky

Видео: YouTube - dkozlovskiy