Даниила Кена намерены снять с выборов из-за постов в соцсетях

К кандидату в мундепы по МО "Светлановское" пришел иск от избиркома, настаивающий на отмене его регистрации на выборах.

В пятницу, 9 августа, на своей странице в Facebook глава организации "Альянс учителей" Даниил Кен рассказал об иске, поданном в его адрес и связанном с отменой его регистрации на муниципальных выборах в Петербурге.

Накануне Кен рассказал, что он "отбился от иска технического кандидата, который пытался снять" его с выборов. Теперь в его распоряжении оказалось обращение от избиркома МО "Светлановское".

По версии организации, основанием для отмены регистрации является репост на странице "ВКонтакте" Даниила Кена записи Алексея Навального, посвященной выходу газеты "Популярная политика. Дворцы единороссов" в 2014 году. Также основанием является репост записи Дмитрия Анисимова от 2015 года с упоминанием того, что на прошлых выборах на Канонерском острове "Единая Россия" победила за счёт досрочного голосования". Третьим обоснованием стала публикация фотографии страницы из местной муниципальной газеты "с изображением единороссов с топором и флагами" и подписью "гении политического пиара".

Комиссия настаивает, что эти публикации в соцсетях являются агитацией, осуществленной в период избирательной кампании с нарушением прав партии "Единая Россия" на интеллектуальную собственность, поскольку "партия не давала права писать словосочетание "Единая Россия" и использовать изображение её символики".

Отметим, что слушание дела состоится в Выборгском районном суде, 13 августа, в 10:00 часов утра (зал 559).

Фото: Даниил Кен / Facebook