Разница в дальности перелётов появилась в результате эволюции.

Дальность перелетов сапсанов на зимовку обусловлена генами, которые отвечают за долгосрочную память. О них рассказал научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Соколов.

Исследователи Арктического научно-исследовательского стационара за несколько лет исследований наснабдили специальными передатчиками 56 птиц, чтобы отслеживать дальность их перелётов.

Оказалось, что северные соколы летят к местам зимовки на расстояние от 2 до 11 тыс. км, преодолевая до 1,2 тыс. км за сутки. Александр Соколов, научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН

По его словам, каждый год сапсаны летают одними и теми же маршрутами. Гнездуются и зимуют в одних и тех же местах.

Соколов отмечает, что, судя по всему, разница в дальности перелётов появилась в результате эволюции.

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